Interessantes Rechenbeispiel des US-Senders CNN: Trotz Bidens schmelzenden Vorsprungs in Arizona könne sich der Amtsinhaber hier eine Niederlage leisten – vorausgesetzt, der Präsident behält mindestens die Nase in einigen Bundesstaaten vorn und dreht einen Trend. Die Rechnung: Siege Trump in Pennsylvania (20 Wahlleute), North Carolina (15) und Georgia (16) – dort liegt Trump aktuell vorn –, müsse er noch den Trend in Nevada (6) drehen. Dort hat aktuell noch Biden einen hauchdünnen Vorsprung. Insgesamt hätte Trump dann die 270 Wahlleute zusammen, die zum Sieg nötig wären. Allerdings müsse dafür viel zugunsten des Präsidenten zusammenfallen, so CNN. Das Rennen ist eng, es werden noch zahlreiche (Brief-)Wahlstimmen ausgezählt. Und das Momentum liegt gerade eher beim Herausforderer.