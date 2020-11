Immer noch ein ungelöstes Rätsel: Warum verkündeten Fox News und die Nachrichtenagentur AP schon früh am Wahlabend, dass Joe Biden Arizona für sich entschieden habe? Tatsächlich ist das Rennen dort immer noch nicht gelaufen. 86 Prozent der Stimmen sind ausgezählt, Joe Biden führt mit gut zwei Prozentpunkten. Das führt einem den Vorteil eines Bundeswahlleiters vor Augen, wie wir ihn kennen. Der hat die offiziellen Zahlen bei einer Wahl. Das gibt es in den USA so nicht, weshalb die Medien dort diese exzessiven Zahlenspiele machen - vor allem in einer Situation wie der jetzigen. Sie haben die Prognosen und die Zahlen. AP gilt als besonders zuverlässig und genau. Sobald AP den Gewinner vermeldet, gilt die Wahl eigentlich als entschieden. Zum Fall Arizona sagte Chefredakteurin Sally Buzbee nun nur, Arizona werden weiter beobachter und analysiert. Und: "Wir werden den Fakten in allen Fällen folgen."