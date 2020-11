Zwischendurch nochmal der Außenminister Heiko Maas, der ein wenig Galgenhumor beweist, musste er doch die US-Wahl wegen eines Coronaverdachts in Quarantäne verbringen. Ein "doofer Moment" sei das vor allem für einen Außenpolitiker, sagte er in der ARD. Aber: "Mal schauen, was zuerst zu Ende ist: Meine Quarantäne oder die Auszählung in den USA."