Sehen Sie im Video: Biden nennt Trumps Beharren auf Wahlsieg "peinlich".













Der designierte US-Präsident Joe Biden hat sich unbeeindruckt vom Festhalten des abgewählten Amtsinhabers Donald Trump an der Macht gezeigt. Es sei peinlich, dass Trump seine Niederlage immer noch nicht eingestanden habe, sagte Biden am Dienstag in einer Rede in seinem Heimstaat Delaware. "Wir haben bereits mit dem Übergang begonnen, wir sind auf einem guten Weg. Und die mangelnde Fähigkeit der amtierenden Regierung, den Wahlausgang anzuerkennen, ändert nichts daran, was wir tun können. Und nichts, gar nichts wird uns aufhalten können. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass die Tatsache, dass sie nicht bereit sind unseren Sieg zu diesem Zeitpunkt anzuerkennen, für unsere Planung und das, was wir bis zum 20. Januar tun können, keine große Rolle spielt." Auf die Frage, was er zu Trump sagen würde, wenn dieser zusähe, antwortete Biden: "Mister President, ich freue mich darauf, mit Ihnen zu sprechen." Auch eine Woche nach der Wahl beharrt Trump darauf, dass bei der Abstimmung betrogen worden sei. Beweise für diese Behauptung hat er bislang keine vorgelegt. Er ließ mehrere Klagen einreichen, einige wurden bereits abgewiesen. Gleichwohl haben nach längerer Zurückhaltung zuletzt mehrere ranghohe Republikaner demonstrativ betont, dass Trump das Recht habe, seine juristischen Möglichkeiten auszuschöpfen.

Mehr