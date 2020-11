Unterdessen gehen die Auszählungen immer weiter - und es wird immer enger. In Georgia ist Trumps Vorsprung inzwischen auf nur noch gut 3400 Stimmen zusammengeschrumpft. 99 Prozent der Stimmen sind ausgezählt. Und in Pennsylvania liegt Trump nun nur noch gut 63.000 Stimmen in Front - hier sind 94 Prozent der Stimmen ausgezählt. Trumps Vorsprünge ohne Briefwahlstimmen war deutlich größer. In Arizona holt dagegen Trump gegenüber Biden auf, wenn auch nicht so dramatisch wie in den beiden anderen Staaten.