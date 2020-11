In den USA herrscht Uneinigkeit über die Auszählung der Briefwahl-Stimmen. "Was ich will? Ich will die Stimmen gezählt haben, die am dritten November hier eingetroffen sind, und keinen Tag später." "Es ist wichtig, dass jede Stimme gezählt wird, jede Stimme zählt und macht einen Unterschied." In Philadelphia trafen am Donnerstag die Lager von beiden Seiten aufeinander. Trump-Anhänger wollten, dass die Auszählungen in Pennsylvania gestoppt werden. Hier liegt der US-Präsident knapp vorne. Die Trump-Gegner und Biden-Anhänger wollen, dass alle Stimmen ausgezählt werden. Die Demokratie ist auf den Straßen von Philadelphia einem Stresstest ausgesetzt. Jackie, die ihren Nachnamen nicht verraten wollte, ist extra aus New Jersey angereist: "Was während dieses Wahlprozesses in der Wahlnacht geschehen ist, ist ungeheuerlich, und es ist für das amerikanische Volk absolut inakzeptabel, was die Linken dem Wahlprozess in unserem Land angetan haben. Die Mainstream-Medien übernahmen die Erzählungen. Sie stoppten die Auszählung der Stimmen, weil sie wussten , dass Trump gewinnt." Auf der anderen Seite sieht man für diese Vorwürfe keine Grundlage, keine Beweise. Sie haben abgestimmt, wie jeder andere auch, sagt Rov Irving, der Joe Biden unterstützt. "Weil wir für die Tugenden kämpfen, auf denen dieses Land gegründet wurde, nämlich Demokratie. Ja, und weil wir diese Institution aufrechterhalten wollen, sollte jede Stimme zählen. Deswegen sind wir hier." Der knappe Wahlausgang bringt die Amerikanerinnen und Amerikaner auf die Straße. Bisher liefen die Proteste weitestgehend friedlich ab.

