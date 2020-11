Joe Biden wird neuer US-Präsident, aber ein Triumph ist sein Sieg bei der US-Wahl nicht. Zurzeit hat der Demokrat in den entscheidenden Staaten keine 100.000 Stimmen Vorsprung vor Donald Trump. Der gewann vor vier Jahren übrigens mit einem Plus von nur 70.000 Stimmen in drei Bundesstaaten. Was Biden und Harris für ihre Regierungszeit helfen würde, wäre ein Senat, in dem die Republikaner keine (klare) Mehrheit haben. Wer künftig die Kontrolle haben wird, entscheidet sich In Georgia am 5. Januar – dann finden im "Pfirsich-Staat" gleich zwei Stichwahlen statt. Sollten die demokratischen Kandidaten beide Mandate erobern, gäbe es im Senat eine 50-50-Pattsituation. In diesen Fall würde die Vizepräsidentin entscheiden – also Kamala Harris.