Während die US-Wahl auf eine Entscheidung in den nächsten Stunden zusteuert, tobt in den sozialen Medien ebenfalls ein Kampf um die Vorherrschaft im Land. Die Tatsache, dass Arizona mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nach 24 Jahren erstmals wieder an die Demokraten fällt, hat für einige Sticheleien Richtung Trump gesorgt. So schrieb etwa die Politik-Expertin Ana Navarro-Cárdenas, dass Arizona das "letzte Lachen des John McCain" sei. Zur Erinnerung: Der verstorbene republikanische Senator war der letzte, große innerparteiliche Gegner von Trump. Seine Witwe Cindy McCain sprach sich im Wahlkampf öffentlich für die Demokraten aus, was ihr wiederrum massive Kritik durch das Trump-Lager einbrachte.

https://twitter.com/ananavarro/status/1323904010743590913