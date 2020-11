In einer knappen halben Stunde will Donald Trump im Weißen Haus vor die Presse treten. Mal hören, was der Präsident angesichts schwindender Vorsprünge bei den Auszählungen zu sagen hat. Bisher hat er in Tweets ausschließlich Ärger erkennen lassen ... Es ist Trumps erster öffentlicher Auftritt seitdem er sich in der Wahlnacht frühzeitig zum Wahlsieger erklärt hatte.