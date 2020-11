Hier eine kurze Zusammenfassung der Reden von Joe Biden und Kamala Harris:



Biden hat in seiner Siegesrede versprochen, das Land zu vereinen und nicht weiter zu spalten. Der US-Demokrat bezeichnete seinen Sieg bei der Präsidentschaftswahl als "klar" und "überzeugend". "Ich verspreche ein Präsident zu sein, der nicht spalten, sondern vereinen will." Der frühere Vizepräsident rief zu einem neuen politischen Miteinander auf. Politische Gegner seien keine "Feinde": "Es sind Amerikaner."



Der 77-jährige Biden hat an die Anhänger von Amtsinhaber Donald Trump appelliert, ihm eine Chance zu geben, um gemeinsam für ein besseres Amerika zu arbeiten. Er sei als Demokrat gewählt worden, aber er werde der Präsident des ganzen Landes sein und "genauso hart für alle arbeiten, die mich nicht gewählt haben", versprach Biden. "Es ist Zeit, die harsche Rhetorik beiseitezulegen", forderte Biden. "Geben wir uns gegenseitig eine Chance", sagte er. "Wir müssen aufhören, unsere Gegner als Feinde zu sehen", sagte Biden. Für ihn gebe es keine demokratischen oder republikanische Bundesstaaten, sondern nur die "Vereinigten Staaten", betonte Biden.



Biden kündigte für Montag die Bildung einer Expertengruppe im Kampf gegen die Corona-Pandemie an. "Unsere Arbeit wird damit beginnen, Covid unter Kontrolle zu bringen."



Die amerikanischen Wähler haben nach Ansicht der gewählten US-Vizepräsidentin Kamala Harris eine Wende in den Vereinigten Staaten eingeleitet. "Als unsere Demokratie selbst auf dem Wahlzettel stand, die Seele Amerikas auf dem Spiel stand und die Welt zuschaute, habt ihr einen neuen Tag für Amerika eingeläutet", sagte Harris bei ihrer Siegesrede in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Die Amerikaner hätten sich mit ihrer Wahl für Joe Biden für Hoffnung, Einheit, Wissenschaft und Wahrheit entschieden, sagte Harris. Der gewählte Präsident sei ein "Heiler", jemand, der Amerika einen könne.



Biden soll am 20. Januar als 46. Präsident der US-Geschichte vereidigt werden.