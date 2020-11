Die Auszählungen verlaufen langsam, doch sie verlaufen insgesamt weiterhin gut für den demokratischen Herausforderer von Präsident Donald Trump. Joe Biden konnte jetzt in Pennsylvania und in Nevada jeweils nochmal um einige hundert Stimmen seinen Vorsprung ausbauen. Dagegen verlor er in Georgia und Arizona wieder leicht. Nach wie vor liegt Biden aber in allen Staaten in Front. Bleibt das so, hat der 78-Jährige die Wahl letztlich klar gewonnen.