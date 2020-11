Der US-Präsident zweifelt schon seit Tagen (eigentlich schon seit Monaten) an der Zuverlässigkeit der Präsidentschaftswahl. Und genauso lange kündigt er an, die Ergebnisse vor Gericht anfechten zu wollen, vor allem im wichtigen Staat Pennsylvania. Doch klagen kostet. Also ruft Donald Trump seine Anhänger zu Spenden für Rechtsstreitigkeiten bei der Wahl auf, will mit den Geldern aber auch Wahlkampfschulden abbezahlen – war aus den Kleingedruckten seiner Spendenaufrufe hervorgeht. Angesichts der drohenden Niederlage des Republikaners gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden verschickt sein Wahlkampfteam Mails an Unterstützer, in denen mit wachsendem Druck um Geld gebeten wird, wie schon stern-Kollege Marc Drewello jüngst erzählt hat.