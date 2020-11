Die Kollegen von der "Süddeutschen Zeitung" schreiben über die Situation in den Vereinigten Staaten:



"Die USA befinden sich in der gefährlichsten Phase ihrer Geschichte seit Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1865. Im Weißen Haus sitzt ein Mann mit dem Weltverständnis eines präpubertären Teenagers. Als wäre das nicht schlimm genug, steigen die Zahlen der Corona-Infektionen dramatisch. Trumps ohnehin geringes Interesse an der Bekämpfung der Pandemie ist erloschen. Es steht den USA ein harter Winter bevor, und das Land kann sich glücklich schätzen, wenn es bloß ein Winter des Missvergnügens wird. Das alles mag arg pessimistisch klingen. Und es kann tatsächlich gut sein, dass sich schließlich alles zum Guten wendet. Dass Joe Biden am 20. Januar zum 46. Präsidenten der USA ernannt wird und Trump sich in sein Golfressort in Mar-a-Lago zurückzieht. Aber mehr denn je ist nicht auszuschließen, dass die USA vielleicht einen Weg der Gewalt einschlagen. Es ist an der Republikanischen Partei, den Präsidenten zurück in die Wirklichkeit zu holen. Zu ihrem Wohle, zum Wohle der USA und zum Wohle der Welt."