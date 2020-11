Und so endet ein weiterer Tag, an dem sich die politische Lage in den USA nicht geklärt hat. Es war ein Tag, an dem sich Trump via Twitter "verplapperte" und "er hat gewonnen" schrieb; an dem der rechtsextreme "Proud Boys"-Chef Gewaltfreiheit versprach, an dem Bidens Stabschef ankündigte, etliche Trump-Beschlüsse würden gleich am ersten Amtstag rückgängig gemacht; an dem Obama einen Posten in Bidens Kabinett ausschloss und an dem Anwalt Giuliani versuchte, das alles irgendwie einzufangen. Wie es weitergeht, darüber halten Sie die Kollegen der Frühschicht weiter auf dem Laufenden. Bis dahin: Ihnen eine gute Nacht!