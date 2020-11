Um sich die Mehrheit bei der entscheidenden Senats-Stichwahl in Georgia am 5. Januar zu sichern, investieren die Republikaner mindestens 20 Millionen Dollar in den Wahlkampf. Mit dem Geld würden mehr als 600 Mitarbeiter in dem Bundesstaat finanziert, teilte das Republican National Committee (RNC) am Freitag mit. Laut des RNC knüpft der Wahlkampf zur Stichwahl in Georgia an den Präsidentschaftswahlkampf an. Allein in Georgia hatten die Republikaner nach eigenen Angaben im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen an mehr als drei Millionen Türen geklopft und mehr als acht Millionen Telefonanrufe getätigt. Für die Republikaner treten Kelly Loeffler und David Perdue an, die Demokraten hoffen auf Siege von Raphael Warnock und Jon Ossoff.