Für die Nachtstunden empfehlen wir Ihnen zwei Podcasts zur US-Wahl:



- In "Inside America" hat sich stern-Korrespondent Jan Christoph Wiechmann auf den Straßen von New York umgehört und gefragt, was die Bewohner der Stadt von der neuen Regierung unter Joe Biden erwarten. Er stieß dabei auf die immer selben Themen. Die aktuelle Folge hören Sie hier.

- "Vater. Tochter. Weltgeschehen." heißt der Podcast des früheren stern-Herausgebers Andreas Petzold und seiner Tochter Olivia. In der aktuellen Folge sprechen die beiden darüber, was sich in den kommenden vier Jahren in den USA und in der Weltpolitik verändern könnte. Hier können Sie die Ausgabe hören.



