Bundesaußenminister Heiko Maas sieht in den Versuchen Donald Trumps, sich vor Gerichten doch noch den Wahlsieg zu erstreiten, wenig Erfolgsaussichten. "Das was jetzt kommt, ist ein unangenehmes Nachspiel. Das wird an dem Ergebnis, an dem Wahlergebnis, nichts mehr ändern", sagte Maas bei "Anne Will". "Joe Biden wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm."