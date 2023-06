Im Rennen um die Kandidatur der Republikaner bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 sind neben Donald Trump eine ganze Reihe weiterer politischer Schwergewichte am Start. Aber auch einige ziemlich unbekannte Anwärter wollen für ihre Partei ins Weiße Haus einziehen. Dafür müssen sie allerdings erst einmal die Vorwahlen der "Grand Old Party" gewinnen – und dabei den Ex-Präsidenten aus dem Feld räumen, der in allen Umfragen weit vorne liegt.

Trump ist der Gegner, den es zu schlagen gilt

Die Vorwahlsaison der Republikaner beginnt voraussichtlich im Februar 2024 in den Bundesstaaten Iowa und New Hampshire. Eine erste Fernsehdebatte der republikanischen Bewerber ist für den 23. August 2024 angesetzt. Falls nötig, soll am Tag darauf ein zweites Streitgespräch veranstaltet werden. Um daran teilnehmen zu dürfen müssen die Bewerber Wahlkampfspenden von 40.000 Einzelspendern erhalten haben – eine relativ hohe Zahl, die dazu dienen soll, das Teilnehmerfeld zu verkleinern. Außerdem müssen sie mindestens ein Prozent Unterstützung in drei nationalen Umfragen vorweisen – oder ein Prozent in zwei nationalen Umfragen und ein Prozent in zwei frühen Umfragen von denen je eine aus den Bundesstaaten Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina stammt.

Stattfinden wird die erste Debatte in Milwaukee, im Bundesstaat Wisconsin, wo die GOP im kommenden Jahr auch ihren Nominierungsparteitag abhalten wird. Das zeigt die große Bedeutung dieses umkämpften Bundesstaates, der wahrscheinlich auch 2024 über Sieg oder Niederlage der Präsidentschaftskandidaten mitentscheiden wird. Wer genau vor den Kameras erscheinen wird, ist noch unklar. Trump hat bereits infrage gestellt, warum er angesichts seines großen Umfragevorsprungs überhaupt mitdebattieren sollte.

Der Sieger oder die Siegerin der Vorwahlen fordert dann am 5. November nächsten Jahres den Kandidaten der Demokraten heraus, bei dem es sich voraussichtlich um Amtsinhaber Joe Biden handeln wird.

In der Fotostrecke oben sehen Sie, welche Republikaner und welche Republikanerin für ihre Partei gegen Biden antreten wollen.