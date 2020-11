Sehen Sie im Video: Kopf-an-Kopf-Rennen bei US-Wahl – Joe Bidens Chancen auf den Sieg steigen, Donald Trump klagt.









In den USA steht das Ergebnis der Präsidentenwahl weiter nicht fest. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. In mehreren Bundesstaaten wird weiter gezählt. Edison Research zufolge führt Biden mit 227 Wahlleuten vor Trump mit 213. Für einen Sieg werden mindestens 270 benötigt. Den Hochrechnungen zufolge nähert sich Joe Biden der Marke aber eher als Trump. Laut den Sendern CNN und Fox News am Donnerstagmorgen deutscher Zeit habe Biden durch seine mutmaßlichen Siege in Wisconsin und Michigan bereit 253 Stimmen. Demnach brauche der Demokrat nur noch Siege in Nevada und Arizona, um US-Präsident zu werden. In beiden Staaten liegt der Demokrat vor Trump. Biden äußerte sich am Mittwoch in Wilmington, Delaware: "Und nun, nach einer langen Nacht des Auszählens, ist es klar, dass wir genug Staaten gewinnen werden, um 270 Wahlleute zu kriegen, die für einen Sieg nötig sind. Ich bin nicht hier, um meinen Sieg zu erklären. Aber ich bin hier, um zu berichten, dass wenn die Auszählungen vorbei sind, wir zuversichtlich sind, dass wir die Sieger sein werden." Während auf Bidens Seite die Zuversicht auf einen Sieg steigt, macht sich im Umfeld des US-Präsidenten Verzweiflung breit. Vor einem Wahllokal in Detroit, Michigan, versammelten sich am Mittwochabend mehrere sogenannte "Urnenwächter". Sie forderten die Wahlhelfer auf, die Auszählungen zu stoppen. Die Polizei konnte die Menschen aufhalten. Trump hatte bereits angekündigt, wegen zu spät eingetroffener Brief-Stimmzettel zu klagen. Dasselbe tat er in Georgia, wo er knapp vorne liegt, Biden jedoch aufholt. In New York City und in Philadelphia demonstrierten am Mittwoch Trump-Gegner für die Auszählung aller Stimmen. Hier wurden mehrere Menschen festgenommen. In Wisconsin hatte Trump eine Neuauszählung angekündigt, wo er aufgrund des knappen Ausgangs von unter einem Prozent ein Recht drauf hat.

