Darum verkündet Fox News so viele Ergebnisse schneller als CNN und Co.

US-Wahl 2020 Darum verkündet Fox News so viele Ergebnisse schneller als CNN und Co.

Zur US-Wahl liefern sich die großen amerikanischen TV-Sender in der Wahlnacht ein hartes Rennen um die schnellsten Ergebnisse. Sogenannte Decision Desks kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Wer in den letzten Stunden die Berichterstattung der großen US-TV-Sender zur Wahl verfolgt hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass die Ergebnisse je nach Medium zu ganz unterschiedlichen Zeiten veröffentlichen. Vor allem Fox News lag in den letzten Stunden mit seinen Meldungen häufig deutlich vor der Konkurrenz.

Woran liegt das? Anders als etwa in Deutschland gibt es in den USA keinen Bundeswahlleiter, der am Ende der Auszählungen ein amtliches Wahlergebnis veröffentlicht. Die US-Bundesstaaten haben jeweils ihre Wahlbeauftragten, jedoch geben diese erst Ergebnisse bekannt, wenn alles ausgezählt ist – was mitunter Wochen dauern kann.

An Decision Desks werden die Wahlergebnisse ausgewertet

Um noch in der Wahlnacht Ergebnisse verkünden zu können, haben die großen TV-Sender in den USA daher eigene Modi entwickelt. Ihnen kommt entsprechend bei der Bekanntgabe der Ergebnisse eine tragende Rolle zu. CNN, NBC, ABC und CBS haben sich im sogenannten Election Pool zusammengeschlossen und das Unternehmen Edison Research mit dem Zusammentragen von fertig ausgezählten Teilergebnissen aus den Wahlbezirken sowie Exit Polls beauftragt. Letztere basieren auf dem Befragen von Wählern beim Verlassen der Wahllokale, Briefwähler werden mitunter angerufen. Fox News wiederum setzt dafür auf eine Kooperation mit der Nachrichtenagentur Associated Press.

Die Auswertung übernimmt jeder Sender für sich und dabei herrscht ein hartes Rennen um die erste Meldung. An sogenannten Decision Desks, zu deutsch Entscheidungstischen, werten Experten die angelieferten Daten aus. Sind die Fachleute der Auffassung, ein Ergebnis stehe fest, callen sie die jeweiligen Staaten, das heißt sie rufen einen Sieger aus.

Und wer als erstes sicher ist, den Sieger valide ermittelt zu haben, der called dann auch zu erst.

Quellen: "Süddeutsche Zeitung", CNN

Im Video: Mysteriöse Roboter-Anrufe fordern Wähler zum Zuhausebleiben auf – FBI nimmt Ermittlungen auf