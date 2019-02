Er will es noch einmal wissen. Bernie Sandes will bei der US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 gegen US-Präsident Donald Trump antreten. Der parteilose Sanders will dabei als Kandidat der Demokraten ins Rennen gehen. Das kündigte der 77-jährige Senator aus Vermont in mehreren Interviews und in einer Video-Botschaft an seine Anhänger an. Das Ziel seiner Kampagne sei es, eine Regierung und eine Wirtschaft zu schaffen, die für viele, nicht nur für wenige funktioniere, so Sanders. Er gilt als scharfer Kritiker von US-Präsident Trump, den er unter anderem als den gefährlichsten Präsidenten in der jüngsten Geschichte Amerikas bezeichnet hatte. Trump sei außerdem ein pathologischer Lügner, ein Betrüger, ein Rassist, ein Sexist, ein Fremdenfeind und jemand, der die Demokratie untergrabe, so Sanders. Sanders hatte sich bereits um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten für die Wahl 2016 beworben, war bei den Vorwahlen aber an Hillary Clinton gescheitert. Damals galten seine Ideen als radikal. Er setzt sich unter anderem für eine kostenlose Gesundheitsversorgung und kostenlose Universitäten ein. Trump reagierte - angesprochen auf Sanders - ziemlich unbeeindruckt. Wir werden sehen, wie er sich machen wird, sagte er in Washington.