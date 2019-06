Die Situation an der Grenze zwischen Mexiko und den USA bleibt schwierig. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag Importzölle auf sämtliche mexikanische Waren angekündigt, um das südliche Nachbarland zu Maßnahmen gegen illegale Migration zu zwingen. Von Juni bis Oktober sollen die Aufschläge in Fünf-Prozent-Stufen auf bis zu 25 Prozent steigen, wenn Mexiko nicht entsprechend reagiere. Delmy Garcia und Elizabeth Rodriguez wurde nicht erlaubt, in die USA einzureisen. Jetzt sind sie in eine Pattsituation geraten: "Sie haben mich ohne Papiere zurückgeschickt." Delmy Garcia, Mutter dreier Kinder aus Honduras, sagt sie sei bei den Behörden in El Paso beleidigt worden und ihre Ausweispapier habe man konfisziert. Ein Beamter des Grenzschutzes, der anonym bleiben möchte, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei seit 2015 Vorschrift, den Migranten alle Besitztümer zurückzugeben, ausgenommen sind Ausweispapiere, bei denen man die Vermutung habe, sie könnten gefälscht sein. In der Stadt Ciudad Juarez in Mexiko, sollen sich viele Zentralamerikaner befinden, denen die Ausweise abgenommen wurden. Elizabeth Rodriguez aus El Salvador sagt: "Ich kann mich für einen Job vorstellen und sagen, dies und das ist mein Name, ich komme da und daher. Aber wenn man keinen Ausweis hat, geben sie dir keinen Job. Man braucht auch seinen Ausweis, um sich Geld schicken zu lassen, und was, wenn mir hier etwas zustößt? Wie würden sie mich dann erkennen?" Nach den Zolldrohungen der USA hat sich Mexiko grundsätzlich bereiterklärt, die Migration in Richtung Vereinigte Staaten stärker einzudämmen, doch Mexikos Präsident und Lobbyisten aus den USA appellierten an Präsident Trump, die Zolldrohungen zurückzunehmen. Diese LKW bringen Waren in die USA, die einer der wichtigsten Absatzmärkte für Mexiko sind. Auch die deutschen Autobauer BMW und Daimler könnten von den US Zöllen stark getroffen werden. Wegen seines niedrigen Lohnniveaus ist Mexiko ein bevorzugter Produktionsstandort für diese Unternehmen. Gespräche mit Vertretern der mexikanischen Regierung und US-Außenminister Mike Pompeo sind für den kommenden Mittwoch geplant.