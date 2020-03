Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro hat in einer Fernsehansprache am Donnerstag den US-Präsident Donald Trump unter anderem als "rassistischen Cowboy" bezeichnet, nachdem die Vereinigten Staaten eine Belohnung von bis zu 15 Millionen US-Dollar für Informationen ausgesetzt hatten, die zur Verhaftung von Maduro führen würden. Dies sei eine Wildwest-Methode des 19. Jahrhunderts, sagte Venezuelas sozialistischer Staatschef. William Barr, der US-Justizminister, hatte zuvor, ebenfalls am Donnerstag, den venezolanischen Präsidenten Maduro und über ein Dutzend venezolanische Spitzenbeamte wegen "Narko-Terrorismus" angeklagt. Ihnen wird von den USA vorgeworfen, sich mit kolumbianischen Rebellen und venezolanischen Militärvertretern verbündet zu haben, "um die Vereinigten Staaten mit Kokain zu überschwemmen" und den Drogenhandel als "Waffe gegen die USA" einzusetzen. US-Justizminister Barr betonte, dass das Maduro-Regime voller Korruption und Kriminalität sei. Während das venezolanische Volk leide, würde sich diese Clique die Taschen mit Drogengeld füllen. Und das müsse aufhören, so der US-Justizminister.