Das Weiße Haus in Washington. Joe Biden weilte zum Zeitpunkt des Kokainfundes in Camp David, dem Landsitz des US-Präsidenten

Regierungssitz in Washington

Regierungssitz in Washington Alarm im Weißen Haus: Kokain im Westflügel entdeckt

von Marc Drewello Im Amtssitz von US-Präsident Joe Biden in Washington ist eine weiße Substanz gefunden worden. Mehreren Berichten zufolge handelt es sich dabei um Kokain.

Im Weißen Haus in Washington ist offenbar Kokain entdeckt worden. Ein weißes Pulver, das am Sonntagabend im Amtssitz von US-Präsident Joe Biden gefunden wurde, sei von der Feuerwehr und den Rettungsdiensten in Washington als Kokain identifiziert worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle.

Auch "USA Today" und andere US-Medien melden, dass es sich bei dem Pulver um Kokain handelt: "Bei einem Feldtest der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurde nach einer Meldung am Sonntagabend um 20.49 Uhr ein 'gelber Balken, das heißt Kokain, Hydrochlorid' identifiziert, schreibt die Zeitung unter Berufung auf eine öffentlich zugängliche Aufzeichnung eines Funkspruchs der Feuerwehr.

Weißes Haus vorübergehend geschlossen

Der für Bidens Sicherheit zuständige Secret Service bestätigte bislang lediglich den Fund eines weißen Pulvers, der am Sonntagabend kurzzeitig Alarm ausgelöst habe. Die verdächtige Substanz sei in einem Arbeitsbereich im Westflügel des Weißen Hauses entdeckt worden, teilte der Kommunikationschef des Secret Service, Anthony Guglielmi, mit. Das Weiße Haus sei daraufhin vorübergehend geschlossen worden, damit die Strafverfolgungsbehörden und die Feuerwehr die Substanz untersuchen konnten. Die Feuerwehr habe "schnell festgestellt, dass der Gegenstand nicht gefährlich ist".

Ob es sich tatsächlich um Kokain handelt, sagte Guglielmi nicht. "Der Gegenstand wurde zur weiteren Untersuchung geschickt, und eine Untersuchung der Ursache und der Art und Weise, wie er in das Weiße Haus gelangt ist, steht noch aus", erklärte er lediglich.

Der Westflügel beherbergt das Oval Office, das Kabinettszimmer und den Pressebereich sowie Büros und Arbeitsbereiche der Vizepräsidentin Kamala Harris und anderer hochrangiger Regierungsbeamter. Hunderte von Menschen arbeiten in dem Gebäudeteil oder kommen regelmäßig dorthin. Mitglieder der Öffentlichkeit, die das Weiße Haus besichtigen, dürfen normalerweise nur den Ostflügel und die Residenz besuchen.

Präsident Biden und seine Familie waren nicht im Weißen Haus, als die Substanz entdeckt wurde. Biden war am Freitagabend nach Camp David abgereist und erst am Dienstagmorgen nach Washington zurückgekehrt.

Quellen: Reuters, "USA Today"