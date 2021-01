Sehen Sie im Video: Henry Tarrio – Anführer der rechtsextremen "Proud Boys" festgenommen.









In den USA wurde der Anführer der rechtsextremen Gruppierung "Proud Boys" festgenommen. Henry Tarrio soll im Besitz von Schnellfeuerwaffen gewesen sein. In der Vergangenheit wurde ihm bereits Zerstörung von Eigentum vorgeworfen. Die "Proud Boys" waren immer wieder durch Gewaltbereitschaft aufgefallen, insbesondere bei Protesten gegen den Ausgang der Präsidentschaftswahlen. In dieser Woche werden in Washington erneut Demonstrationen mit zahlreichen Teilnehmern erwartet. Mit dem Hashtag "StoptheSteal" wiederholte Trump auf Twitter seine Behauptung, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in den USA sei gestohlen worden. Die Stadtverwaltung verbot mit Blick auf die Demonstrationen das offene Tragen von Waffen.

Mehr