Vor der Entscheidung über eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum hatten im Gemeinderat von Palm Beach, Florida, Bürger die Gelegenheit, ihre Meinung zum Thema darzulegen. Viele ließen dabei ihrem unmaskierten Missmut freien Lauf. "Ich arbeite in einem Systemrelevanten Job und habe nie eine Maske getragen. Dies ist die Maske, die ich heute getragen habe, um hierher zu kommen. Eine selbstgemachte Maske, von der Sie sagen, sie sei in Ordnung. Das ist doch völlig verrückt! Und noch was: Ich trage aus demselben Grund keine Maske, aus dem ich auch keine Unterwäsche trage. Manche Dinge müssen eben atmen." "Wir Bürger werden jeden Einzelnen verhaften, der die Entscheidungsfreiheit einschränkt, verstanden? Sie können niemandem vorschreiben, eine Maske zu tragen, denn Masken töten buchstäblich Menschen. Jeder Einzelne von Ihnen, der die Gesetze des Teufels befolgt, wird verhaftet werden. Und Sie, Herr Doktor, werden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhaftet werden". "Ich bin seit 23 Jahren Musiklehrerin, sagen Sie mir mal, wie ich mit einer Maske Saxophon spielen soll. Und was ist mit den Menschen, die aus anderen Gründen mit einer Maske nicht atmen können. Was ist Posttraumatischen Belastungsstörungen durch Kindesmissbrauch? Ich wurde in einem Auto in der Sonne zurückgelassen. Ich hyperventiliere, wenn ich eine Maske tragen muss. Was ist mit Menschen wie mir?" "Wer gibt Ihnen das Recht, die menschliche Atmung zu regulieren? Sie alle spielen Arzt, aber sind es nicht. Gott hat uns den Atem eingehaucht. Ich würde gerne wissen, woher Sie die Autorität nehmen, meinen Sauerstoff zu beschränken?" "Wollen Sie als kommunistische Diktatoren bekanntwerden? Wollen Sie für Panikmache und Fehlinformationen verantwortlich sein? Das Problem der Menschheit heute ist Ignoranz, Arroganz und Apathie. Gehen Sie den Weg des geringsten Widerstands, befolgen Sie die Gehirnwäsche des Fernsehens. Hören Sie beim Einkaufen auf die Konditionierungsbotschaften - so wie es Fidel Castro über Lautsprecher auf Kuba getan hat. Wer an Gott glaubt, weiß, dass er uns das Leben geschenkt hat und dass er uns das Leben nehmen kann". Die allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum wurde am Ende dennoch erlassen.