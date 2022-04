Sehen Sie im Video: US-Bundesrichterin hebt Corona-Maskenpflicht in Zügen und Flugzeugen auf.









Die Maskenpflicht in öffentlichen US-Verkehrsmitteln und Flugzeugen wird vorerst nicht durchgesetzt. "Die Verkehrssicherheitsbehörde TSA wird ihre Sicherheitsrichtlinien und den Notfallzusatz, der das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Verkehrsknotenpunkten vorschreibt, derzeit nicht durchsetzen", sagte am Montag ein Beamter der Regierung von US-Präsident Joe Biden. Ein Bundesgericht in Florida hatte zuvor entschieden, dass die Anordnung der Maskenpflicht rechtswidrig sei. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte in der vergangenen Woche die Maskenpflicht für Reisende in Flugzeugen, Zügen, Taxis, bei Fahrgemeinschaften und an Verkehrsknotenpunkten angesichts steigender Corona-Infektionszahlen um 15 Tage verlängert.

