Sehen Sie im Video: Bundesstaat Oklahoma verabschiedet restriktivstes Abtreibungsverbot der USA









Im US-Bundesstaat Oklahoma wurde am Donnerstag einen Gesetzentwurf endgültig gebilligt, der so gut wie alle Abtreibungen verbietet. Privatpersonen können in Zukunft zudem jeden verklagen, der Frauen bei einem Schwangerschaftsabbruch hilft. Nach seiner Unterzeichnung durch den republikanischen Gouverneur kann das Gesetz in Kraft treten. Es wäre dann das restriktivste Abtreibungsverbot in den Vereinigten Staaten. Das von den Republikanern unterstützte Gesetz verbietet die Abtreibung ab dem Zeitpunkt der "Befruchtung" und erlaubt Ausnahmen nur in medizinischen Notfällen, bei Vergewaltigung oder Inzest. Der Gesetzestext besagt, dass die Verwendung von Verhütungsmitteln oder Notfallverhütungsmitteln, der sogenannten "Pille danach" nicht verboten ist. Oklahoma gehört zu den republikanisch geführten Bundesstaaten, die sich in diesem Jahr mit der Verabschiedung von Anti-Abtreibungsgesetzen beeilen, da sie davon ausgehen, dass der Oberste Gerichtshof der USA das Urteil Roe v. Wade von 1973, das das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung festschreibt, bald aufheben wird.

