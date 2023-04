© Petty Officer 1st Class Kris Lin / US Navy via Dvidshub / DPA

Der über die USA fliegende Ballon hat nicht nur in Washington für Aufsehen gesorgt. Wochen nach seinem Abschuss steht laut einem Medienbericht fest, welchem Zweck der mutmaßliche Spionage-Ballon gedient hat.

Der mutmaßlich von China geschickte Spionage-Ballon hat in den USA für einiges Aufsehen gesorgt. Nun steht laut "NBC News" fest, was sein Zweck war. Der TV.-Sender berichtet unter Berufung auf zwei derzeitige hochrangige US-Beamte sowie einen ehemaligen hochrangigen Regierungsbeamten, der Ballon habe sensible Daten mehrerer US-Militäreinrichtungen gesammelt.

So sei China in der Lage gewesen, den Ballon zu steuern und teils mehrfach über die Basen zu fliegen. Dabei seien Daten in Echtzeit nach China übertragen worden, bis der Ballon am 4. Februar vom US-Militär über dem Atlantik abgeschossen wurde. Die von China gesammelten Informationen stammten größtenteils aus elektronischen Signalen, die von Waffensystemen empfangen werden können, oder aus der Kommunikation des Basispersonals und nicht aus Bildern, berichtet "NBC News". China bestreitet allerdings, etwas mit dem mutmaßlichen Spionage-Ballon zu tun zu haben.

Spionage-Ballon über USA gesteuert

Am 17. Februar hatten die USA die Trümmer des abgeschossenen Ballons aus dem Meer geborgen und mit der Untersuchung seiner Technik begonnen. Die mutmaßlichen Ergebnisse dieser Untersuchung finden sich nun im Bericht von "NBC News".

Quellen:Reuters, "NBC News".