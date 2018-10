1865 wurde die Sklaverei vom Kongress der USA abgeschafft. Mit der Ratifizierung des 13. Zusatzartikels wurde folgender Passus in die Verfassung der USA aufgenommen: "Weder Sklaverei noch Zwangsdienstbarkeit darf, außer als Strafe für ein Verbrechen, dessen die betreffende Person in einem ordentlichen Verfahren für schuldig befunden worden ist, in den Vereinigten Staaten oder in irgendeinem Gebiet unter ihrer Gesetzeshoheit bestehen."

Konkret heißt das: Sklaverei ist verboten. Doch der Zusatzartikel hat einen Haken, nämlich den, dass Sklaverei und Zwangsarbeit als Strafe für Verbrechen möglich sind. Und genau das gilt noch bis heute. Neben der US-Verfassung bestehe ein solcher Paragraph auch in 15 Verfassungen von US-Bundesstaaten, zum Beispiel in Texas, Georgia oder Colorado, berichtet der Sender CNN.

Bürger sollen abstimmen

Doch Colorado will diesen Paragraphen jetzt abschaffen, berichtet unter anderem "Colorado Public Radio". Genauer gesagt: Colorado will ihn erneut abschaffen. Denn 2016 stand eine endgültige Abschaffung der Sklaverei im US-Bundesstaat durch die Streichung dieses Paragraphen zur Abstimmung. Doch die mit 'Ja' oder 'Nein' zu beantwortende Frage auf den Stimmzetteln war damals für die Wähler zu verwirrend formuliert, weshalb etwas mehr als die Hälfte der Einwohner für den Erhalt des Paragraphen stimmten, schrieb damals die Washington Post.

Mit dem neuen Anlauf will Colorado den Sklaverei-Paragraphen nun ein für alle Mal aus seiner Verfassung verbannen. Die Wähler in Colorado sollen darüber abstimmen, ob der bisherige Paragraph durch diesen ersetzt werden soll: "Es soll in diesem Staat niemals Sklaverei noch Zwangsarbeit geben." Abgestimmt werden soll zu den Midterm Elections am 6. November, bei der auch ein teil des Senats, das Repräsentantenhaus und die Gouverneure mehrerer Staaten gewählt werden.