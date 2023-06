Die Schattenregentin: Das ist Casey DeSantis, die Frau an der Seite des Trump-Rivalen

Floridas First Lady

von Yannik Schüller Wer gegen Donald Trump in die politische Schlacht zieht, braucht schweres Geschütz. Doch Ron DeSantis, der Fürst von Florida, hat eine Geheimwaffe: seine Frau Casey.

Auf seinen mehr als 15.000 Hektar bietet das Walt Disney World Resort in Orlando als größter Freizeitpark der Welt allerhand Märchenhaftes. Nicht nur für die kleinen Gäste, versteht sich. So hat auch der lichtdurchflutete Pavillon mit seinen meterhohen Fensterbögen, durch die man in der Ferne Cinderellas Schloss sehen kann, zweifelsfrei etwas Magisches.