Conor Lamb hat sich zum Sieger erklärt: Der Kandidat der Demokratischen Partei sagte, er sei der Sieger im 18. Bezirk des US-Bundesstaates Pennsylvania. Er habe den vakanten Sitz im Repräsentantenhaus gewonnen. Lamb sagte, es habe ein wenig länger gedauert als gedacht. Aber man habe es geschafft. Damit droht den Republikanern von US-Präsident Donald Trump bei dieser Nachwahl in einer ihrer bisherigen Hochburgen eine empfindliche Niederlage. Das Rennen hier war allerdings so eng, dass das offizielle Ergebnis wohl erst am Mittwoch (Ortszeit) bekanntgegeben werden kann. Die Abstimmung gilt als wichtiger Stimmungstest für Trump und seine Partei vor den im November anstehenden Kongresswahlen, bei denen die Republikaner ihre Mehrheit verteidigen wollen. Der Bezirk war seit Jahren fest in der Hand der Konservativen. Trump hatte dort zudem 2016 bei der Präsidentenwahl einen Vorsprung von fast 20 Prozentpunkten eingefahren.