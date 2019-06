Etwa ein Dutzend US-Amerikaner hielt am Dienstag eine Mahnwache an einem Kontrollpunkt an der Grenze zu Mexiko. Die Menschen gedachten dem 25-jährigen Oscar Alberto Martinez und seiner zweijährigen Tochter, die bei dem Versuch über den Rio Grande in die USA zu gelangen ertrunken waren. Das Bild des jungen Vaters aus El Salvador und seiner Tochter befeuerte erneut die öffentliche Debatte darüber, wie die USA mit Einwanderern aus Mittelamerika umgehen. Medien hatten in der vergangenen Woche von katastrophalen Zuständen in den Auffanglagern berichtet. Betten, Lebensmittel, Kleidung, selbst Windeln, Seife und Zahnpasta seien oft nicht vorhanden, so Anwälte. Das US-Abgeordnetenhaus hat ein Gesetz verabschiedet, das Einwanderern helfen soll. Insgesamt 4,5 Milliarden Dollar wurden bewilligt, um die Versorgung von Migranten zu verbessern, die an der Grenze zu Mexiko von den Grenzbehörden aufgegriffen werden. Die meisten Republikaner stimmten gegen das Gesetz. US-Präsident Donald Trump sagte, es mache die USA unsicherer und drohte, das Gesetz per Veto zu stoppen. Tania Avalos, Mutter und Partnerin der Verstorbenen, stehe noch immer unter Schock, so die Behörden. Sie sei bei der Flussüberquerung dabei gewesen und habe mit angesehen, wie ihr Mann und ihre Tochter Valeria umgekommen seien. Sie sollen in El Salvador beigesetzt werden.