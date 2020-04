Sehen Sie im Video: "Leichsäcke" vor Trump-Hotel – Protestaktion gegen Corona-Politik des US-Präsidenten.









Die Plastiksäcke, die die Demonstranten vor einem Trump Hotel in Washington ablegten, sollten an Leichensäcke erinnern. Unter dem Motto "Trump lies, people die!" demonstrierten sie gegen die Corona-Politik des US-Präsidenten und forderten seinen Rücktritt. Tausende Menschen würden wegen Trumps falscher Krisenpolitik sterben, kritisierten die Demonstranten. Die ganze Welt wolle, dass er gehe. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es in den USA allerdings auch viele Proteste von Trump-Anhängern gegeben. Diese hatte eine Lockerung der Corona-Beschränkungen in den USA gefordert. Nach Zahlen vom Donnerstag haben sich in den USA rund 900.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, beinahe 50.000 Menschen sind demnach an COVID-19 gestorben.