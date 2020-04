In den USA hat sich eine junge Frau mit dem Coronavirus infiziert, die seit Wochen gegen die Schutzmaßnahmen protestiert und öffentliche Demonstrationen in ihrem Bundesstaat North Carolina mitorganisiert hatte. Das berichten mehrere US-Medien, zuerst der Lokalsender CBS17.

Die Frau ist eine der Administratoren der Facebookseite "ReOpen NC", die fast 70.000 Mitglieder zählt und mit der gleichnamigen Kampagne mehrere öffentlichen Demonstrationen in dem Bundesstaat organisiert hat. Mit Schildern, auf denen Schriftzüge wie "let us out" oder "scam-demic" (zu deutsch in etwa: Täuschdemie) stehen, protestieren die Menschen dort gegen die Lockdown-Maßnahmen. Rund 100 und mehr als 300 Leute nahmen den Berichten zufolge alleine an zwei Veranstaltung im April teil.

USA besonders hart von Coronavirus getroffen

"Vice" versuchte vergeblich die Dame zu kontaktieren, bekam von einer Mitbegründerin des Protests jedoch mitgeteilt, dass die infizierte Frau nicht mehr auf Demos gewesen sei, seit sie von ihrem Zustand wisse. Das wäre nach North-Carolina-Recht eine Straftat gewesen.

Mit mehr als 55.000 Toten sind die USA besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffen. In North Carolina sind nach offiziellen Zahlen knapp 10.000 Menschen infiziert bei rund 300 Todesopfern. In dem Bundesstaat wohnen rund 10 der fast 330 Millionen US-Bürger.

Die Frau postete laut CBS17 am Wochenende in der von ihr mitbegründeten FB-Gruppe, dass sie sich Anfang des Monats auf Antikörper habe testen lassen, weil sie wissen wollte, ob sie das Virus bereits gehabt habe. Dabei sei dann herausgekommen, dass sie akut infiziert war. Daraufhin sei sie offiziell und unter Strafandrohung unter häusliche Quarantäne gestellt worden. Diese verletzte ihre Grundrechte, weil sie nicht mehr demonstrieren dürfe und ihre Religionsfreiheit eingeschränkt sei.

Ihre Quarantäne soll an diesem Dienstag enden, pünktlich zur nächsten Protestveranstaltung von "Reopen NC".

Quellen: Facebook / CBS17 / "Vice"