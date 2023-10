von Marc Etzold Demokraten und Republikaner einigen sich in den USA auf einen Überbrückungshaushalt. Ein Shutdown ist vorerst abgewendet, aber der Preis ist hoch. Die Ukraine bekommt kein neues Geld – und im Repräsentantenhaus droht Chaos.

Ist der Mann erleichtert? Oder hat er Angst vor dem, was in den nächsten Tagen auf ihn zukommen könnte? Als Kevin McCarthy am Samstagabend vor die Kameras tritt, ist es erst wenige Minuten her, dass 209 Demokraten und 126 Republikaner im Repräsentantenhaus für einen Überbrückungshaushalt gestimmt haben. Tagelang sah es so aus, als wäre keine Einigung im Haushaltsstreit möglich, ein Shutdown schien unaufhaltsam. Wenige Stunden vor der Deadline gibt es schließlich doch noch einen überparteilichen Kompromiss. Ein Erfolg für McCarthy? Auf den ersten Blick vielleicht, seinen Job könnte er dennoch verlieren.