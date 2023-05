In einigen Grundrechtsfrage stehen sich die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) eher unvereinigt gegenüber. Der Riss der das Land durchzieht hat rote und blaue Ränder

von Mirjam Bittner 1269 Bücher wurden 2022 in den USA aus öffentlichen Schulen und Bibliotheken verbannt, auf Initiative von extrem konservativen Kräften. Doch deren Ziel geht weit darüber hinaus, ungeliebte Bücher aus öffentlichen Regalen zu entfernen.

Kostenlose Tampons an Schulen wurden in Idaho als zu "woke" bezeichnet. Ebenso wurde einem Schulchor im Bundesstaat Wisconsin verboten, mit dem Song "Rainbowland" aufzutreten, weil der Text potenziell als "kontrovers" gesehen werden könnte. In Florida musste eine Schuldirektorin zurücktreten, weil im Kunstunterricht einer sechsten Klasse Bilder von Michelangelos Davidstatue gezeigt wurden – die Begründung: pornographisches Material.