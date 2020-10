Sehen Sie im Video: Politik-Professor bewertet das TV-Duell zwischen Pence und Harris.





Die TV-Duelle der Kandidaten für die US-Vize-Präsidentschaft sind üblicherweise von zweitrangiger Bedeutung. Angesichts des hohen Alters von Joe Biden mit 77 und Donald Trump mit 74 Jahren sowie der Coronavirus-Erkrankung des Präsidenten war dem Rededuell aber bereits im Vorfeld eine größere Bedeutung zugemessen worden. Denn der Vizepräsident übernimmt die Amtsgeschäfte, wenn das Staatsoberhaupt ausfällt. Die 55-jährige Senatorin Harris wäre bei einem Sieg Bidens die erste Frau auf dem Posten, die erste Afroamerikanerin und erste Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln. Die Debatte verlief im Gegensatz zum chaotischen Schlagabtausch zwischen Trump und Biden weitgehend geordnet. Harris habe eine gute Figur abgegeben, glaubt Ravi Perry, Professor für Politikwissenschaften an der Howard University. "Kamala Harris war klar und geduldig. Auch wenn sie mehrmals von Vizepräsident Pence unterbrochen wurde. Sie biss sich auf die Zunge, während er eine klare Lüge über ihre Arbeit und über Joe Bidens Arbeit von sich gab. Es gab Momente, in denen ihr Gesichtsausdruck Bände sprach. Wie bei einer schwarzen Mutter, die weiß, dass das Kind lügt, es aber ausreden lässt." Beide Kandidaten hatten während des Duells eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen, erklärt Christian Phillips, Politikwissenschaftlerin an der University of Southern California. "Eine der wirklich großen Herausforderungen für Frauen in der Politik besteht darin, dass Menschen Frauen einerseits danach beurteilen, wie sympathisch sie sind, Amtsträger beurteilen sie aber auch danach, wie entschieden sie auftreten. Oft sind diese beiden Dinge für weibliche Kandidaten sehr schwer miteinander zu verbinden. Und wir wissen, dass es gerade bei schwarzen Frauen viele Stereotypen gibt, die das besonders schwierig machen. Harris versuchte auch, die Situation zu entschärfen und mitfühlend zu wirken, und es sah so aus, als ob sie wirklich vorsichtig mit Mike Pence und seinen Gefühlen umgehen würde." Die größere öffentliche Aufmerksamkeit war auch in dieser Bar in San Diego erkennbar. Zahlreiche Gäste trugen Funkkopfhörer, um der Debatte ungestört folgen zu können. "Ich genieße es. Als Frau bin ich wirklich bewegt von Kamala Harris. Bewegt, wählen zu gehen. Vorher dachte ich nur "Wozu denn überhaupt?"" "Er gibt schlichtweg keine Antworten. Er unterbricht sie, sie hat keine Gelegenheit zu sprechen. Sie spricht wichtige Punkte an - er gibt falsche Fakten von sich. Wie bei der Debatte zwischen Trump und Biden. Fakten gegen Meinungen." "Ich denke, unter dem Aspekt, die eigene Agenda durchzudrücken, haben beide gute Arbeit geleistet. Bei der Beantwortung der Fragen vielleicht nicht so gute." Pence und Harris antworteten zum Teil ausweichend. Bei der Frage, ob und wenn ja welche Absprache es mit den jeweiligen Präsidentschaftsanwärtern für eine Machtübergabe gebe, nutzte Pence seine Redezeit, um über Impfstoffe zu sprechen, während Harris ihren Werdegang als Kind von Einwanderern bis zur Generalstaatsanwältin in Kalifornien wiedergab.

