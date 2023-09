Welche Rolle spielt Donald Trumps Ex-Anwalt Rudy Giuliani in der Laptop-Affäre von Hunter Biden? Nach Ansicht des Präsidentensohns eine fatale. Nicht weniger als die "Vernichtung" seiner "digitalen Privatsphäre" wirft er ihm in einer Klage vor.

Hunter Biden, angeklagter Sohn des US-Präsidenten, hat einen neuen Anwalt und der ist offenbar gewillt, gerichtlich in die Offensive gehen. So verklagen die beiden jetzt Rudy Giuliani, früher Bürgermeister von New York City und zuletzt Privatverteidiger von Ex-Präsident Donald Trump vor einem Bundesgericht in Kalifornien. Grund sei dessen Rolle bei der Veröffentlichung privater Daten von Bidens Computer.

Biden: "Totale Vernichtung" der "digitalen Privatsphäre"

Nicht weniger als die "totale Vernichtung" seiner "digitalen Privatsphäre" wirft Hunter Biden Giuliani vor. Er und dessen früherer Anwalt Robert Costello hätten eine "unglaubliche Menge Zeit und Energie" darin investiert, von Bidens Geräten entwendete Daten zu "suchen, zu hacken, zu verfälschen, zu manipulieren, zu kopieren und zu verbreiten", heißt es in der Klage. Es habe sich dabei geradezu um eine Obsession gehandelt.

Hunter Biden wirft Giuliani und Costello unter anderem Verstoß gegen ein Gesetz gegen Computerbetrug vor. Der 53-Jährige verlangt Schadenersatz in nicht genannter Höhe. Der Präsidentensohn steht selbst unter unter Druck: Mitte September wurde er wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt. Es gibt außerdem Ermittlungen gegen ihn wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs.

"Laptop aus der Hölle"

Die Laptop-Affäre sorgt immer wieder für Schlagzeilen, ihr Ursprung liegt im April 2019. Damals hatte Biden seinen Rechner in einem Reparaturgeschäft in Wilmington im Bundesstaat Delaware abgegeben, dann aber nie abgeholt. Der Besitzer des Ladens, der Trump-Anhänger John Paul Mac Isaac, fertigte dann nach eigenen Angaben Kopien von den auf dem Gerät gespeicherten Daten an und gab diese an Giulianis damaligen Anwalt Costello weiter.



Die konservative Boulevardzeitung "New York Post" berichtete damals wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl 2020, über Giuliani an Daten des Laptops gekommen zu sein. Demnach sollten darauf gefundene E-Mails zeigen, dass Biden 2015 für Geschäfte in der Ukraine die Position seines Vaters nutzte, der damals als US-Vizepräsident für die Ukraine-Politik seines Landes Verantwortung trug. Trump sprach in einem TV-Duell mit Biden vor der Wahl vom "Laptop aus der Hölle".

Auch Reparaturshop-Besitzer verklagt

Seitdem wurden immer wieder E-Mails, Dokumente und intime Fotos von Hunter Biden publik, die von dem Computer stammen sollen. Im vergangenen März verklagte der Präsidentensohn im Zuge einer juristischen Gegenoffensive bereits den Besitzer des Reparaturshops.

Rudy Giuliani Er ist "Mitverschwörer 1", wie es in der Anklage heißt. "Ein Anwalt, der willens war, wissentlich Falschbehauptungen zu verbreiten". Etwa solche über Wahlfälschungen, obwohl er keine Beweise dafür hatte.

Giuliani war einst gefeierte Bürgermeister von New York City und strebte danach ins Weiße Haus. 2016 schlug er sich auf die Seite von Donald Trump und blieb dann an dessen Seite, erst als Berater dann als persönlicher Anwalt. Schlagzeilen macht Giuliani vor allem mit bizarren Verschwörungstheorien, wie etwa der Mär von der gestohlenen Präsidentschaftswahl 2020. Mehr

Die oppositionellen Republikaner fahren schon seit Jahren Angriffe auf Hunter Biden und versuchen damit, seinem Vater politisch zu schaden. Im Repräsentantenhaus stießen die Republikaner kürzlich eine Untersuchung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten an. Die erste Impeachment-Anhörung ist für Donnerstag geplant. Die Republikaner werfen Joe Biden vor, in umstrittene Auslandsgeschäfte seines Sohnes verstrickt gewesen zu sein. Beweise dafür gibt es bislang nicht.