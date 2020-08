Sehen Sei im Video: USA – Rechtsextreme liefern sich brutale Straßenkämpfe mit Gegendemonstranten.





Gewalt und Emotionalität prägten die Aufeinandertreffen rechter Demonstrierender und deren Gegnern in mehreren Orten der USA am Wochenende, als unter anderem die rechtsextreme Gruppe "Proud Boys" wie hier in Kalamazoo, Michigan, einen Marsch abhielt. Aktivisten der Black-Lives-Matter- sowie der antifaschistischen Bewegung stürmten auf sie zu, es kam zu Faustkämpfen, einige trugen Baseballschläge rund andere Schlagwaffen mit sich. Die Polizei sowie Einsatzkräfte der Spezialeinheit SWAT waren im Einsatz und nahmen mehrere Menschen fest. Auch in den Bundesstaaten Georgia und Oregon kam es zu Demonstrationen und gewaltsamen Zusammenstößen beider Gruppen. Nach monatelangen Antirassismus-Protesten im ganzen Land, häufen sich nun Straßenkämpfe, mit denen die Behörden zurecht kommen müssen. In Portland, Oregon sollen bei einem Kampf zwischen beiden Lagern sogar Schüsse gefallen sein. Verletzungen wurden keine gemeldet. Die Polizei nahm hierzu keine Stellung.

