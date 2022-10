Sehen Sie im Video: Massiver Raketenangriff auf Kiew – diese verifizierten Videos zeigen die Lage vor Ort.









Schwere Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.





Bürgermeister Witali Klitschko und verschiedene Nachrichtenagenturen berichten von mehreren Einschlägen am Morgen des 10. Oktobers 2022.





Bei dem massiven Raketenangriff hat es zahlreiche Tote und Verletzte gegeben.





Das Verifikationsteam des stern prüft Social-Media-Videos aus der Stadt auf ihre Echtheit.





Dieser Clip zeigt eine Rauchwolke in der Nähe der Waldimirkathedrale im Stadtzentrum.





Ein weiteres Augenzeugen-Video fängt den Moment einer der Explosionen ein.





Eine junge Frau überträgt den Moment einer der Explosionen in einem Livestream.





Dieser Clip zeigt einen Einschlagskrater auf einem Spielplatz im Schewtschenko-Park.





Bei den Explosionen in Kiew handelt es sich um den ersten Angriff seit Monaten auf die Hauptstadt.





Auch auf andere ukrainische Städte hat es offenbar Raketenangriffe gegeben.





Russland hatte zuvor Vergeltung für die Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke am Samstag angedroht.

