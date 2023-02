von Yannik Schüller Wer hat Schuld? Und wenn ja: Wie viel? Um die USA finanziell über Wasser zu halten, müssen Präsident Joe Biden und der Sprecher des Hauses, Kevin McCarthy, etwas vollbringen, was ihre Parteien verlernt haben: Sie müssen einen Kompromiss finden.

Schulden-Showdown in Washington. In der linken Ecke Titelverteidiger Joe Biden. In der rechten Ecke sein Herausforderer Kevin McCarthy. 80-jähriger Routinier gegen 58-jährigen Profi-Opportunisten. Biden ist nach mehreren Niederlagen in Folge auf den Sieg angewiesen. Doch auch McCarthy, dürfte nach einem Erfolg lechzen – schließlich war seine Ernennung zur Nummer Drei alles andere als ein K.o.-Sieg.