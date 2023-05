von Mirjam Bittner Die AR-15, ein halbautomatisches Sturmgewehr, hat schon fast Kultstatus in den USA – im negativen Sinn. In diesen Tagen könnte der Supreme Court diese Waffe für alle Erwachsenen erlauben – und damit Gesetze der Bundesstaaten aushebeln.

"Wir sind hier um zu sagen: Genug ist genug", sagte die Demokratin Patty Kuderer im April. Kuderer ist Senatorin im Bundesstaat Washington. Sie war eine der Fürsprecherinnen für eine strengere Waffen-Gesetzgebung in dem Bundesstaat. Doch die könnte in diesen Tagen hinfällig werden. Denn das höchste Gericht der USA, der Supreme Court, steht vor einer Entscheidung, die das ohnehin liberale US-Waffenrecht weiter lockern könnte.

Als zehnter US-Bundesstaat verbot Washington Ende April Sturmgewehre, wie die auf tragische Weise bekannt gewordene AR-15. Eine halbautomatische Waffe, die dafür gebaut wurde, um möglichst viele Menschen, möglichst schnell zu töten. Die Waffenlobby-Organisation "National Rifle Association" (NRA) nennt sie "America's Rifle", Amerikas Gewehr. Die "Washington Post" nennt sie "The radicals' rifle", die Waffe der Radikalen. Denn sie ist der mörderische Shootingstar in den Gewaltakten, die in regelmäßigen Abständen Eltern ohne Kinder, Menschen ohne Partner und Waisen hinterlassen: Dem Schulmassaker in Uvalde, Texas, beispielsweise. Dem Amoklauf an einer Grundschule in Nashville, Tennessee. Oder der Schießerei in dem queeren Club Q in Colorado Springs, Colorado.

Supreme Court entscheidet über Sturmgewehre

Aktuell entscheidet der Supreme Court im Fall "National Association for Gun Rights v. City of Naperville". Ein Besitzer eines Waffenladens und eine Waffenrechtsorganisation haben gemeinsam Klage eingereicht. Wegen einer Verordnung in Naperville, Illinois, und der gleichen Gesetzgebung auf bundesstaatlicher Ebene. Diese verbietet Sturmgewehre und den Verkauf von Magazinen mit hoher Kapazität. Die Kläger halten die Gesetzgebung für einen Verstoß des Second Amendment, der Erlaubnis Waffen zu tragen, und damit für nicht verfassungsgemäß (mehr zum Second Amendment lesen Sie hier).

Sollte der Supreme Court dieser Argumentation folgen und die Gesetze kippen, würde sich das auf das gesamte Land auswirken. Zehn Bundesstaaten haben bisher auf unterschiedliche Art den Besitz von Waffen und Sturmgewehren reglementiert. 1990 war Kalifornien der erste Bundesstaat, der halbautomatische Waffen vollständig verbot. Die Entscheidung des Gerichts könnte diese Regeln kippen oder die Bundesstaaten zumindest zwingen, sie aufzuweichen.

Wie das Gericht entschieden wird, ist noch offen. Doch die Richterinnen und Richter am Supreme Court sind mehrheitlich konservativ, viele halten sich an den genauen Wortlaut der Verfassung, wovon eher die Kläger profitieren dürften. Zudem veröffentlichte beispielsweise der von Ex-Präsident Donald Trump eingesetzte Richter Brett Kavanaugh 2011 eine richterliche Meinung, in der er erklärte, halbautomatische Waffen wären nicht gefährlicher als Handfeuerwaffen. Damit folgt er der Argumentation der NRA. Auch weitere Richter wie Neil Gorsuch, Clarence Thomas und Samuel Alito sprachen sich in der Vergangenheit für eine weite Auslegung des zweiten Verfassungszusatzes aus.

Katie ist geflüchtet. Aus Kalifornien. Es sei ihr dort zu viel geworden, sagt sie. Zu viel der Gesetze und Regeln. Anders gesagt: In Kalifornien lebten Katie zu viele Anhänger der Demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden. "Unmöglich", sagt sie, "sich da noch wohlzufühlen." Katie und ihr Mann zogen nach Texas. Katie betrachtet den Bundesstaat als Heimat der Patrioten. Viele hier sind Anhänger der Republikanischen Partei von Ex-Präsident Trump. Es sind Leute, die ihre Freiheit lieben. Zum Beispiel die Freiheit, eine Waffe zu kaufen. Oder viele. Katie schießt, seit sie zehn ist. Inzwischen ist sie Mitglied der "Ladies Shooting League" und hat aus ihrem Weltbild ein Geschäftsmodell geschaffen: den "Good Patriot"-Shop. Dort verkauft sie T-Shirts und Sticker mit patriotischen Botschaften. Mit Zitaten aus der Verfassung oder solchen, die es nicht ganz in die Verfassung geschafft haben: "Live Free, stay Armed" – lebt frei, bleibt bewaffnet. Mehr

In den USA sterben jedes Jahr Tausende durch Massenschießereien

1994 hatte der Kongress schon einmal ein Verbot von Sturmgewehren verabschiedet. Das war allerdings nur zehn Jahre lang gültig und lief danach aus. Damals sank die Wahrscheinlichkeit für Massenschießereien um 70 Prozent, schrieben Forschende in einer Studie von 2019. Heute dürfte ein ähnliches Bundesgesetz in weiter Ferne sein – spätestens dann, wenn der Supreme Court sich zugunsten der Kläger entscheidet. Im Sommer 2022 hatte US-Präsident Joe Biden einen neuen Versuch gewagt. Damals verabschiedete die Demokratische Partei ein Gesetz im Repräsentantenhaus ("Assault weapons ban"), der halbautomatische Schusswaffen verbieten sollte. Doch der Entwurf schaffte es nicht durch den Senat, die zweite Kammer des US-Kongresses.

Die Anzahl von Schießereien hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Laut dem Gun Violence Archive, einer NGO die Informationen über Gewalttaten mit Schusswaffen erfasst, wurden im vergangenen Jahr mehr als 20.000 Menschen durch Massenschießereien getötet. Darunter auch 6152 Kinder und Jugendliche. Mittlerweile sind Schusswaffen die häufigste Todesursache von Kindern und damit trauriger Alltag für viele Familien. Dem Weißen Haus zufolge wurden in den vergangenen 20 Jahren mehr Schulkinder durch Schusswaffen getötet, als Polizeikräfte und Soldaten im aktiven Dienst zusammen.

