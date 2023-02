Mehrere Dragqueens, hier bei einer Convention in London

US-Bundesstaat Tennessee will Drag-Shows in der Öffentlichkeit und vor Kindern verbieten

von Rune Weichert Mehrere republikanische US-Bundesstaaten wollen Shows von Dragqueens einschränken. Im Bundesstaat Tennessee wurde jetzt ein Gesetzentwurf verabschiedet, der solche Shows in der Öffentlichkeit und vor Kindern verbietet.

Dragqueens dürfen in Zukunft im US-Bundesstaat Tennessee nicht mehr in der Öffentlichkeit und vor Kindern und Jugendlichen auftreten. Abgeordnete im Repräsentantenhaus des Staates haben am Donnerstag einen Gesetzentwurf verabschiedet, der solche Drag-Shows einschränkt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Unterstützer des Gesetzentwurfs sagen, er solle Kinder schützen. "Es gibt Eltern die Gewissheit, dass sie ihre Kinder zu einer öffentlichen oder privaten Show mitnehmen können und nicht von einer sexualisierten Darbietung überrascht werden", sagte Jack Johnson, republikanischer Mehrheitsführer im Senat von Tennessee, in einer Erklärung.

Im Gesetzentwurf ist nicht explizit von Drag-Shows oder Dragqueens die Rede, sondern von "Erwachsenenunterhaltung", was "männliche und weibliche Imitatoren" einschließe. Solche "auf Erwachsene ausgerichtete Darbietungen" werden mit diesem Gesetz als "für Minderjährige schädlich" eingestuft.

Abgeordneter nennt Drag-Shows "Kindesmissbrauch"

Performer und Bürgerrechtsgruppen haben die vorgeschlagenen Regelungen verurteilt. Sie seien verfassungswidrig, überflüssig im Rahmen der bestehenden Obszönitätsgesetze und würden zu weiterer Belästigung und Gewalt gegen Homosexuelle und Transgender führen. Sie sehen die Gesetzentwürfe als Teil der Bemühungen der Republikaner, Gesetze zur Einschränkung des Verhaltens von LGBTQ-Personen im ganzen Land durchzusetzen.

Einige Republikaner erklärten hingegen, dass der Gesetzentwurf nicht allgemein auf Drag-Shows anwendbar sei, sondern nur auf solche, die unter die bestehenden Obszönitätsgesetze des Staates und unter den vom Obersten Gerichtshof der USA definierten strengen Obszönitätstest fallen.

Dennoch sagte der republikanische Abgeordnete Chris Todd, er habe den Gesetzentwurf im Repräsentantenhaus eingebracht, nachdem er im vergangenen Jahr eine gerichtliche Verfügung beantragt hatte, um eine als "familienfreundlich" beworbene Drag-Show während einer LGBTQ-Pride-Veranstaltung in einem Park in Jackson zu stoppen. Diese stellte seiner Meinung nach eine Form von Kindesmissbrauch dar, obwohl er sagte, er sei sich des tatsächlichen Inhalts der Show nicht bewusst.

Gesetze gegen Drag in mehreren US-Bundesstaaten

Am Donnerstag wies er erneut darauf hin, dass die Drag-Show von schon an sich für Minderjährige ungeeignet sei. "Dies ist ein Gesetz mit gesundem Menschenverstand zum Schutz von Kindern, und ich schätze Ihre Unterstützung", sagte Todd.

Letzte Woche stimmte der Senat des Bundesstaates Tennessee für einen Gesetzesentwurf, der "Kabarettaufführungen für Erwachsene" unter Strafe stellt, die in der Öffentlichkeit oder an Orten stattfinden, wo Minderjährige sie sehen könnten.

Da das Repräsentantenhaus nun eine leicht abweichende Version des Gesetzes verabschiedet hat, wird der Senat nun die Möglichkeit haben, die Version des Repräsentantenhauses zu übernehmen, bevor sie dem Gouverneur, dem Republikaner Bill Lee, vorgelegt wird.

In den ganzen USA gibt es nach Angaben des Online-Magazins "Vice" 36 Gesetzentwürfe in mindestens 14 anderen Staaten, die sich gegen den modernen Drag richten. Darunter seien Arizona, Idaho und Texas.

Drag wird immer sichtbarer und populärer

Bei Drag handelt es sich um eine Perfomance-Kunst, bei der mithilfe von Kostümen und Make-up mit Geschlechternormen gespielt. Häufig sind die Performer Männer oder Transmenschen. Drag wurde durch die Fernsehshow "RuPaul's Drag Race" einem internationalen Publikum bekannt und auch populär. In Drag-Performances gibt es normalerweise keine Nacktheit oder Striptease. Häufig beinhalten sie Gesang oder Comedy.

Einige Restaurants in den USA bieten sogenannte "drag brunches" für alle Altersstufen an, bei denen Dragqueens auftreten. Die 2015 ins Leben gerufene Drag Story Hour, bei der Dragqueens Kindern vorlesen, hat sich weltweit verbreitet. Solche Veranstaltungen könnten von dem neuen Gesetz in Tennessee betroffen sein.

"Drag ist vor allem für Humor und Glamour bekannt: Wir reden hier von Menschen, die zu Popsongs Lippensynchronisationen machen und in aufwändigen Kostümen herumtanzen", sagte Lynne Pervis, eine Gerichtsverwalterin aus Tennessee, die manchmal als Dragqueen auftritt, bei einer Ausschussanhörung gegen den Gesetzentwurf, so Reuters weiter.

Bekannte Dragqueens protestieren gegen Gesetz in Tennessee

"Eine Drag Queen zu sehen, macht ein Kind nicht schwul oder transsexuell, aber es kann queeren Kindern, die leiden, helfen, sodass es Hoffnung gibt, sich eines Tages frei ausdrücken zu können."

Drag-Performerin Peppermint © ZUMA Wire / Imago Images

Auch mehrere bekannte Dragqueens protestierten gegen den Gesetzentwurf. Die Dragqueen Peppermint, die durch "RuPaul's Drag Race" berühmt wurde, sagte, Anti-Drag-Gesetze seien nur die jüngsten in einer langen Geschichte von Anti-LGBTQ-Gesetzen, die auf falschen, gefährlichen Verleumdungen gegen homosexuelle und transsexuelle Menschen beruhen: dass sie Kinder "groomen" oder versuchen, sie sexuell auszubeuten.

"Es ist ein Strohmann, ein Monster, das es nicht wirklich gibt, also erfinden sie Geschichten", sagte sie Reuters. "Als erstes werden wir ins Visier genommen, entmenschlicht und verteufelt, und dann werden Gesetze gegen uns erlassen."

Die Dragqueen Eureka, ebenfalls bekannt aus "RuPaul's Drag Race", bezeichnete das Gesetz als "eklatant verfassungswidrig" und warf den Gesetzgebern vor, eine "wirklich beängstigende Zeit" für die queere Gemeinschaft in Amerika zu fördern, berichtet "Entertainment Weekly".

Quellen: Nachrichtenagentur Reuters, Gesetzentwurf, "The Tennessean", "Vice", "Entertainment Weekly"