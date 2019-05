Donald Trump erhöht den Druck auf China. Der US-Präsident kündigte am Sonntag neue Strafzölle für bestimmte chinesische Produkte an. Die Importabgaben sollen am kommenden Freitag auf 25 Prozent erhöht werden. Es ist ein abrupter Kurswechsel. Erst am Freitag hatte Trump erklärt, die Handelsgespräche würden "ziemlich gut" laufen. Zudem hatte sein Stabschef betont, der Handelskonflikt werde in den kommenden zwei Wochen beigelegt. Nun twitterte der Präsident: "Die Handelsgespräche mit China gehen weiter, aber zu langsam, da sie versuchen, neu zu verhandeln. Nein!" Die Regierung in Peking will einem chinesischen Zeitungsbereicht zufolge die Handelsgespräche mit den USA in dieser Woche fortsetzen. Der Besuch von Vize-Ministerpräsident und Verhandlungsführer Liu He in Washington werde aber verkürzt, berichtete die "South China Morning Post" am Montag. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet, China erwäge nach Trumps Kurswechsel einen Abbruch der Gespräche.