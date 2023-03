Gut gelaunt am rechten Rand: Fox-News Moderator Tucker Carlson lacht an der Seite von Ex-US-Präsident Donald Trump

von Yannik Schüller Fox-News-Moderator Tucker Carlson gilt als das erzkonservative Sprachrohr der USA. Jahrelang leistete er Donald Trump Schützenhilfe, fütterte sein Millionenpublikum oft mit rechten Verschwörungstheorien. Dabei hasst er den Ex-Präsidenten eigentlich "leidenschaftlich". Ein Blick auf eine Zweckehe.

Über Star-Moderator Tucker Carlson lässt sich vieles sagen, mit Sicherheit auch viel Schlechtes. Doch eines muss man ihm lassen: Er ist auf seinen Irrwegen ziemlich geradeaus. Sei es zur Corona-Pandemie, zum Ukraine-Krieg oder zum republikanischen Lieblingsthema Einwanderung: Carlson mangelt es weder an Meinung, noch am Talent, diese als Fakten zu verkaufen. Das Problem ist, dass der 53-Jährige nicht privat hetzt, sondern vor einem Millionenpublikum. In seiner Talkshow serviert der extrem erfolgreiche Fox-News-Kommentator seinen Zuschauern ein abendliches Potpourri aus Halbwahrheiten, Lügen und Verschwörungstheorien. Die Grenze des Sagbaren als schmaler Streifen am Horizont – wenn überhaupt.