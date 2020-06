Sehen Sie im Video: USA: Umgang mit dunkler Geschichte wird überdacht – aber Trump bleibt stur.





Eine Gruppe von Demonstranten hat bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt im US-Bundesstaat Minnesota eine Statue des italienischen Entdeckers Christoph Kolumbus demontiert. Die über drei Meter hohe Bronzefigur wurde in Saint Paul in der Nähe von Minneapolis von mehreren Dutzend Menschen von ihrem Granitsockel gestoßen. Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten ist in den USA die Diskussion über Rassenungleichheit und Polizeibrutalität neu entbrannt. Die Ureinwohner Nordamerikas lehnen die Verehrung Kolumbus' ab, da seine Expedition nach Amerika die Kolonisierung und den Völkermord überhaupt erst ermöglichte. Auch in anderen Städten der USA wurden Kolumbus-Denkmäler verwüstet, oder von den Sockeln geholt. In Bosten wurde einer Statue des Entdeckers der Kopf abgetrennt und zerstört. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, will Denkmäler aus dem Kapitol entfernen lassen, die Führer der Konföderierten Staaten ehren - jenem Staatenbund, das bis zum Ende des Bürgerkriegs die Sklaverei verteidigte. Auch viele Militärstützpunkte sind nach Führern der Konföderierten benannt. Hohe Beamte des Pentagon hatten vorgeschlagen, diese Stützpunkte abzulehnen, was US-Präsident Donald Trump hingegen strikt ablehnte. Für viele Amerikaner ist die Flagge der Konföderierten ein Symbol der Unterdrückung und eines dunklen Kapitels in der amerikanischen Geschichte.