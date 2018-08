US-Präsident Donald Trump gerät durch zwei Gerichtsverfahren gegen ehemalige Unterstützer zunehmend unter Druck. Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen bekannte sich am Dienstag vor Gericht schuldig. Der 51-Jährige räumte in New York unter anderem ein, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben und machte einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Cohens Anwalt sagte, sein Mandant habe unter Eid ausgesagt, dass ihn Trump angewiesen habe, Schweigegeld an zwei Frauen zu zahlen, um seine Chancen im Wahlkampf zu verbessern. Wenn diese Zahlungen ein Verbrechen darstellten, sei nicht nur Cohen betroffen. Staatsanwalt Robert Khuzami. "Dies sind sehr ernstzunehmende Anklagepunkte. Sie zeigen ein Muster von Lügen und Unwahrheiten über einen längeren Zeitraum. Diese Punkte sind erheblich - besonders für einen Anwalt. Mr. Cohen wird dafür sehr ernste Konsequenzen zu tragen haben." Trumps Anwalt Rudy Giuliani reagierte prompt. Er beschimpfte Cohen als "hinterhältige kleine Ratte". Der Präsident selbst äußerte sich auf einer Wahlkampfveranstaltung in West Virginia zunächst nicht zu seinem Ex-Anwalt. Fast zeitgleich sprach am Dienstag eine Geschworenenjury in einem anderen Fall den wegen Banken- und Steuerbetrugs angeklagten Ex-Wahlkampfleiter von Trump, Paul Manafort, schuldig. Seine Strafe steht noch aus. Ihm wurde zur Last gelegt, 16 Millionen Dollar vor den Steuerbehörden versteckt zu haben, die er als Berater von pro-russischen Politikern in der Ukraine verdiente. Trump betonte in West Virginia, der Manafort-Fall habe nichts mit ihm zu tun. Der 69-Jährige sei ein guter Mann, der Fall sei traurig. Und mit russischer Einmischung habe das auch nichts zu tun. "I feel very badly for Paul Manafort. It has nothing to do with me. Nothing to do with Russia collusion." Demokraten haben Trump bereits gewarnt, seine Einflussmöglichkeiten zu missbrauchen und Manafort zu begnadigen.