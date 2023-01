Grenzkontrollen am Übergang zwischen Mexiko und den USA in San Ysidro im Bundesstaat Kalifornien. Der Transport von rohen Eiern aus Mexiko in die Vereinigten Staaten ist illegal.

von Marc Drewello Die Grenze zwischen Mexiko und den USA gilt eigentlich als Hotspot für Drogen- und Menschenschmuggler. Doch seit einiger Zeit entdecken die US-Sicherheitsbehörden dort zunehmend ein neues Schmuggelgut: Eier.

Die Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA beklagen eine Zunahme der Versuche, Eier illegal über die Grenze zu Mexiko ins Land zu bringen. "Die Außenstelle in San Diego hat in letzter Zeit einen Anstieg der Zahl der an unseren Einreisestellen abgefangenen Eier festgestellt", teilte die Leiterin der Niederlassung, Jennifer De La O, auf Twitter mit. Auch rohes Geflügelfleisch werde deutlich vermehrt von Reisenden aus Mexiko mitgebracht. "Wir möchten die Reisenden daran erinnern, dass die landwirtschaftlichen Vorschriften des Bundes weiterhin in Kraft sind", erklärte De La O.

Eier in den USA um ein Vielfaches teurer als in Mexiko

Auslöser der sprunghaften Zunahme des Eierschmuggels sind die drastisch gestiegenen Eierpreise in den Vereinigten Staaten. Allein im Dezember verteuerten sich die Hühnerprodukte um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie der Sender National Public Radion (NPR) berichtet. Demnach kostet eine Packung mit 30 Stück in der mexikanischen Grenzstadt Juárez 3,40 Dollar. In einigen Teilen der USA, zum Beispiel in Kalifornien, müssten dagegen bereits für ein Dutzend Eier bis zu 7,37 Dollar bezahlt werden. Käufer aus El Paso in Texas kauften Eier in Juárez, weil sie dort "deutlich billiger sind", sagte Behördensprecherin Gerrelaine Alcordo NPR.

Dass der Eiertransport über die Grenze illegal ist, sei vielen Reisenden gar nicht bewusst, erklärte Alcordo. "In der Regel werden die Artikel bei der ersten Kontrolle deklariert, und wenn das passiert, kann die Person das Produkt ohne Konsequenzen zurücklassen." Wenn allerdings nicht deklarierte Produkte entdeckt würden, würden diese beschlagnahmt und von Landwirtschaftsexperten vernichtet, was bei verbotenen Lebensmitteln Routine sei. "Diese Personen werden mit einer Geldstrafe von 300 Dollar belegt, aber die Strafe kann bei Wiederholungstätern von illegalen Importen in kommerzieller Größe höher ausfallen", warnte die Sprecherin.

Auch in einer Presseerklärung erinnerte die Grenzschutzbehörde die Reisenden daran, dass rohe Eier und Geflügel nicht in die Vereinigten Staaten eingeführt werden dürfen – und dass das Schmuggeln dieser Waren sehr teuer werden kann. "Zur Erinnerung: Ungekochte Eier sind bei der Einreise aus Mexiko in die USA verboten. Die Nichtdeklaration von landwirtschaftlichen Produkten kann zu Strafen von bis zu 10.000 Dollar führen", erklärten die Grenzschützer.

Hintergrund des Einfuhrverbotes ist demnach der Schutz vor der Vogelgrippe und der Newcastle-Krankheit, einem ansteckenden Virus, das ebenfalls Vögel befällt. Und hier liegt auch einer der Gründe für die teuren US-Eier. Ein massiver Ausbruch der tödlichen Vogelgrippe unter den amerikanischen Hühnerbeständen im vergangenen Jahr hat die Preise in die Höhe schnellen lassen. Hinzu kommen die hohe Inflation und Probleme in der Versorgungskette. Diese haben bereits dazu geführt, dass einige Supermarktketten die Anzahl der Eierkartons beschränken, die Kunden dort kaufen können.

