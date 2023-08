Weißer erschießt drei schwarze Menschen in Florida

USA Weißer erschießt drei schwarze Menschen in Florida

Erneut kommt es in den USA zu tödlicher Waffengewalt mit einem mutmaßlich rassistischem Motiv. Die Polizei spricht von einem Hassverbrechen.

Bei Schüssen in einem Geschäft im US-Bundesstaat Florida sind nach Polizeiangaben drei Menschen getötet worden.

Nach der Tat habe der mutmaßliche Schütze sich selbst erschossen, teilte die Polizei in Jacksonville am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit. Sheriff T.K. Waters sprach von einem Hassverbrechen. Die Opfer, zwei Männer und eine Frau, seien Schwarze gewesen. Der Täter wurde als weißer Mann von Anfang 20 beschrieben. In einem Manifest habe er rassistische Äußerungen gemacht.